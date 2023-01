Virgil Van Dijk llegó al Liverpool proveniente del Southampton en el año 2018. | Fuente: AFP

A Virgil Van Dijk le duele no haber ganado la última edición del Balón de Oro. En declaraciones recogidas por el diario inglés 'Mirror', el defensor del Liverpool contó detalles de su primera experiencia asistiendo a esta gala y reveló que logró tener un breve diálogo con el argentino Lionel Messi.

"Quedé decepcionado por no ganar el Balón de Oro. Decidí ir a la ceremonia de todas maneras y, al final, fue una gran noche. Igual creo que es un gran logro estar ahí, con los íconos más grandes del fútbol en el mundo. Hablé con Lionel Messi en el evento, no fue la conversación más larga porque no sabía inglés pero me hizo sentir que hay un respeto mutuo", dijo.

Como se sabe, Virgil Van Dijk fue uno de los tres nominados a obtener este galardón junto a Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. A diferencia del delantero de Juventus, el zaguero de Liverpool sí estuvo presente en el evento realizado de la FIFA pese a no ser declarado como el ganador, aunque formó parte de la oncena ideal del año.

