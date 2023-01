Liverpool salió campeón de la Premier League | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: GEOFF CADDICK

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que es "increíble ser campeón con este equipo" después de levantar la primera Premier League en treinta años. El club de Anfield se alzó campeón por primera vez desde 1990 tras la derrota del Manchester City a manos del Chelsea."Es increíble ser campeón con este equipo. Ha sido muy fácil motivar a los jugadores por la gran historia que tiene el club. Es un logro increíble para mis jugadores, lo es todo lo que han hecho durante los últimos tres años", apuntó el alemán en declaraciones a Sky Sports.El germano apareció en una conexión junto a la leyenda del Liverpool Kenny Dalglish, al que agradeció todo el apoyo que les ha dado.

Klopp, visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas, también tuvo tiempo para bromear y señaló que él no ha tenido que esperar treinta años para levantar el título, sino solo cuatro y medio.Además, Klopp hizo un llamamiento a los aficionados a que celebraran el título con mesura y que no salieran a la calle como locos"Espero que os quedéis en casa. Esto está en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Salid como mucho al portal de casa, pero no más. En el futuro tendremos fotos celebrando con nuestros aficionados y estaremos juntos para celebrarlo de la manera adecuada", añadió.

Las autoridades temían que los hinchas salgan masivamente a las calles a celebrar y temían contagios del nuevo coronavirus.

