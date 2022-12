Lionel Messi quiere ser dirigido nuevamente por Pep Guardiola. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Lionel Messi comunicó al Barcelona, a través de un burofax, su deseo de no continuar en el club azulgrana. El delantero argentino quiere cambiar de aires y su destino sería nada más y nada menos que la Premier League. Según el periodista brasileño, Marcelo Bechler, Lionel Messi quiere jugar en el Manchester City de Pep Guardiola. El comunicador de Esporte Interactivo fue uno de los primeros en anunciar -el pasado 16 de agosto- que la 'Pulga' no iba más en Barcelona. No solo eso, él también adelantó que Neymar se iba al PSG, cosa que finalmente ocurrió en su momento.

"Según pudimos saber, Messi decidió que quiere jugar en el City. Él reconoce que es muy doloroso salir del Barcelona pero confiesa que ha cumplido ya un ciclo. De hecho es cierto que ya hubo diálogo entre ambos sobre este tema. A Messi le gusta el estilo de juego del City, siente que puede aportar", comentó Bechler en la cuenta de Twitter de Esporte Interactivo.

Catalunya Radio también coincidió con la información que Lionel Messi se comunicó con Pep Guardiola para ver qué posibilidades había para recalar en Manchester City, según detalla Mundo Deportivo.

