Lionel Messi saluda a los hinchas del Barcelona. | Fuente: EFE

"No me arrepiento de nada; vuelvo a repetir lo que dije la temporada pasada", aseguró este domingo el capitán del Barcelona, Lionel Messi, durante su discurso en el acto de presentación de la plantilla azulgrana 2019-20.En el césped del Camp Nou, antes del amistoso del Trofeo Joan Gamper que el Barza disputa este domingo contra el Arsenal londinense, Messi agarró el micrófono mientras la grada, enloquecida, coreaba su nombre.El crack de Rosario reconoció que era "difícil" dirigirse a la afición "después de lo que pasó la temporada pasada", cuando el equipo no pudo levantar "la Copa tan linda y deseada" que el astro argentino prácticamente prometió un año antes, por culpa de aquella desastrosa noche en Liverpool.Pero insistió en que el mensaje para este curso iba a ser el mismo: "Confío en esta plantilla, en estos jugadores y en este cuerpo técnico, y no tengo duda de que todo juntos vamos a volver a pelear por todo".Messi admitió que "la temporada pasada terminó siendo un poco amarga por como se dio", pero recordó que, pese no haber podido levantar su sexta Champions, el equipo mantuvo su hegemonía en el fútbol español.

"Creo que tenemos que dar a la Liga el valor que se merece. La octava Liga en once años. Eso para cualquier club sería algo grandioso y para este también. Quiza ahora no le damos el valor que se merece, pero después de unos años nos daremos cuenta de lo difícil que es todo", subrayó.En cualquier caso, el capitán azulgrana recordó que la plantilla empieza un nuevo curso "con ilusiones renovadas" y muchas ganas, "y espero que ustedes vuelvan de la misma manera", manifestó dirigiéndose al público.A Messi le precedió en los parlamentos el técnico, Ernesto Valverde, a quien el Camp Nou recibió de una forma mucho más fría que al '10'."La temporada pasada, ganamos y perdimos. Queremos ganar siempre para brindaros todas nuestras victorias, pero no pudimos hacerlo o no supimos", se lamentó el preparador extremeño, quien confía en que, cuando llegue el mes de mayo, el equipo vuelve a estar en disposición de levantar todos los títulos. "Pero solo podemos conseguirlo con vuestro apoyo y con el talento de estos jugadores", aseguró.

