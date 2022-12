Antes que el mundo de acabe

No se cuando estaré libre la pista,por ahora toca abrir las ventas y llegar hasta donde nos lleve la vista.¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe.Mejor, por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe.Con tus labios escucho las olas del mar como suenan,y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas,me separa de ti.Por eso contigo, la distancia social no funciona.