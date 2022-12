Xabi Alonso: 'Lionel Messi necesita sentir nuevamente el placer del fútbol'. | Fuente: AFP

La posible salida de Lionel Messi de FC Barcelona ha remecido el mundo del fútbol y muchos personajes reconocidos se han referido al tema. Entre ellos, Xabi Alonso, ex jugador de Real Madrid y Bayern Munich, también se pronunció al respecto.

"Tengo la impresión de que Lionel Messi está siguiendo a un sentimiento. Ha llegado a la conclusión de que en estos momentos necesita algo diferente, algo nuevo para volver a sentir el placer absoluto del fútbol", afirmó el Alonso en diálogo con Süddeutsche Zeitung.

Asimismo, el actual entrenador de Real Sociedad dejó en claro que no cuenta con información de primera mano pero que, según lo se viene escuchando, se debe tener empatía por el jugador: "Básicamente tenemos que entender estas decisiones", afirmó.

"En el momento en que Messi se ponga otra camiseta, se acabará. Lo inimagibable dejará de ser inimaginable", recordó Xabi Alonso. Por otra parte, también recordo la humillante goleada de Bayern Munich, su ex club, por 8-2 ante el equipo culé: "Pertenece a esa categoría de lo incomprensible. Y no me refiero solamente a la diferencia en el marcador, fue la superioridad mostrada por el Bayern".

