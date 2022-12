Lionel Messi se iría de Barcelona. | Fuente: AFP

Lionel Messi paralizó 10 días el mundo fútbol. Su posible salida de Barcelona tuvo pendiente a los millones de hinchas azulgranas, que nunca dejaron de soñar con su permanencia. Atrás quedó el mensaje vía burofax anunciando que estaba cansado y que su objetivo era iniciar un nuevo ciclo lejos del Camp Nou, y especialmente del presidente Josep María Bartomeu.

Messi ha anunciado que se queda, pero obligado. El contrato que vence el 30 de junio del 2021 ha sido una muralla imposible de superar. La cláusula de 700 millones de euros fue el as bajo la manga para Bartomeu, que de esta manera ha forzado la permanencia del crack argentino, que no se quedó callado y criticó duramente al mandamás del Barza en la entrevista con Goal.

"Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", reveló Messi que reafirmó la mala relación que tiene con Bartomeu desde hace años.

Ahora la pregunta se cae de madura. ¿Cómo será la convivencia entre Messi y Bartomeu? Lionel es el líder del plantel e ídolo de la afición azulgrana y se presume que tendrá el menor contacto con el máximo directivo de Barcelona, a quien ha dejado mal parado en sus últimas declaraciones.

Finalmente, a Manchester City y París Saint Germain se le terminó el sueño de poder contar por ahora con el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, el tiempo pasa rápido y no sorprendería ver a Messi vestido con algunas de estas camisetas en la temporada 2021-2022.

Lionel Messi y Ronald Koeman. | Fuente: AFP

Messi y la charla con Ronald Koeman (20 de agosto)

RAC 1 anunció el inicio de la pesadilla para los hinchas de Barcelona. Lionel Messi interrumpió sus vacaciones y le comunicó por teléfono al holandés Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona, que no se encontraba cómodo en el club.

“Me veo más afuera que dentro en Barcelona”, fue la contundente frase que expuso Lionel para hacer sentir su disconformidad con la actualidad del Barza, que arrastra fracaso a fracaso en la Champions League, certamen donde recibió una paliza a manos de Bayern Munich que goleó 8-2 en los cuartos de final.

Anuncio por el burofax (25 de agosto)

Messi envió un burofax a Barcelona exponiendo sus intenciones de abandonar el club y romper unilateralmente su contrato con los azulgranas. El astro de 33 años se habría acogido a una cláusula por la que podía marcharse libremente a final de temporada, pero ésta "caducó el pasado 10 de junio".

Por tal motivo, Barcelona convocó de urgencia una reunión de la junta directiva y se llegó a la conclusion que Messi debe quedarse y cumplir el contrato plenamente vigente hasta el 30 de junio del 2021. ¿La consigna? Que siga siendo el referente y el líder del plantel que ahora dirige Ronald Koeman tras la destitución de Quique Setién.

Lionel Messi llegó a Barcelona a los 13 años. | Fuente: AFP

¿Por qué se quiere ir? (26 agosto)

Una de las razones de peso es el desgaste que Lionel Messi ha sufrido con la dirigencia de Barcelona en los últimos años. Es evidente que la buena relación que tuvo con el presidente Josep Bartomeu fue directo al baúl de los recuerdos.

La disputa entre el plantel y la dirigencia ya tiene varios capítulos: Messi tuvo un cruce de palabras con el exsecretario deportivo Eric Abidal y tambió criticó a Bartomeu por deslizar que los jugadores se oponían a la reducción de sueldos en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.

También influyó la inestabilidad en la dirección técnica por la falta de títulos, especialmente en la Champions League. Ya en los últimos ocho meses han pasados tres entrenadores por Barcelona. En enero pasado fue destituido Ernesto Valverde y hace pocas semanas la nueva víctima fue Quique Setién, quien fue reemplazado por Ronald Koeman.

Un párrafo aparte merece la estrepitosa eliminación ante Bayern Munich, que fue inmensamente superior a Barcelona. Los 8 goles en el estadio Da Luz evidenciaron que el cuadro español está lejos de su mejor momento y que ya no es el club que asusta en Europa. Este factor es decisivo para que Messi busque nuevos aires. Sabe que si se queda será muy difícil que vuelva a alzar la ‘Orejona’. Por ello, aparecen en escena Manchester City y París Saint Germain (PSG).

Lionel Messi en la mira del Manchester City. | Fuente: AFP - Composición

Manchester City: primera opción de Messi (26 de agosto)

Manchester City se mantiene como la principal opción que maneja lejos del club con el que ha conquistado absolutamente todo. El poderío económico del equipo inglés es importante, debido que la ficha anual de Messi es una de las más caras del mundo fútbol.

El City está considerando afrontar el fichaje del jugador sin incumplir las reglas del fair play financiero. Eso sí, es improbable que desembolse los 700 millones de euros, que es el valor de su cláusula de rescisión.

Asimismo está el hecho del reencuentro con el español Pep Guardiola, que conoce a la perfección a Lionel en su exitosa paso como entrenador del Barcelona. En el plantel también figura su compatriota Sergio Agüero, con quie ya compartió vestuario de las selecciones juveniles de Argentina.

Bartomeu y Messi cuando tenían una buena relación. | Fuente: AFP

Moción de censura contra Bartomeu (26 de agosto)

Uno de los señalados ante la posible partida de Messi fue Josep Bartomeu. Al respecto, Jordi Farré, uno de los aspirantes a participar en las próximas elecciones, inició los trámites de moción de censura contra el vigente presidente azulgrana.

"Como dije, acabo de presentar un escrito para solicitar un voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y toda su junta directiva. No pueden estar ni un minuto más al mando del club”, indicó Farré en su momento.

También un grupo de hinchas llegaron a las instalaciones del Barcelona pidiendo la inmediata salida de mandamás del club con la finalidad que Messi continúe y acabe su ciclo por la puerta grande.

Superó en búsquedas al coronavirus (27 de agosto)

Lionel Messi superó en cantidad de búsquedas en Google a nivel mundial al coronavirus tras conocerse su intención de abandonar el Barcelona vía burofax.

La postura de Messi solicitando su salida de forma unilateral motivó que las búsquedas sobre el jugador se eleven hasta el punto de destronar al coronavirus por momentos. En una escala de 0 a 100, baremo que usa Google Trends para medir la popularidad de las búsquedas, la ‘Pulga’ pasó de tener un 8 a un 86 en apenas dos horas. El punto más alto se produjo por encima de dos puntos.

Conceptos como burofax, Bartomeu o Manchester City también crecieron en los buscadores ni bien se conoció la noticia.

Pequeños hinchas de Barcelona se cansaron de esperar a Messi. | Fuente: AFP

No se presentó a las pruebas ni al entrenamiento (30 y 31 de agosto)

No hubo sorpresa y Lionel Messi no se presentó a las pruebas de coronavirus que realizó el Barcelona en sus instalaciones en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, a las que sí asistieron jugadores como Luis Suárez y Arturo Vidal, que están con un pie y medio afuera del club.

La ‘Pulga’ tampoco participó en el primer entrenamiento en la era Ronald Koeman y reafirmó sus deseos de irse del Barza.

Al Joan Gamper llegaron a entrenar 19 futbolistas: Piqué, Suárez, Ousmane Dembélé, Neto, Jordi Alba, Sergi Roberto, Vidal, Junior, Rafinha, Oriol Busquets, Matheus Fernandes, Wagué, Araujo, Akieme, Cuenca, Konrad, Ilaix Moriba, Monchu y Arnau Tenas.

Jorge Messi a su llegada a España. | Fuente: El Chiringuito

Jorge Messi llega a España (2 de septiembre)

Jorge Messi, padre y representante del delantero del Barcelona Lionel Messi, llegó el miércoles a la ciudad catalana y aseguró que ve "difícil" que su hijo se quede en el conjunto azulgrana en una breve declaración a un periodista de Deportes Cuatro.

"No hay nada todavía. No hablé con Pep (Guardiola) ni hable con nadie", respondió sobre el futuro de su hijo y la posibilidad que juegue en el Manchester City de Pep Guardiola.

Jorge Messi se reunirá con Bartomeu para reiterar la intención de su hijo de no vestir más la camiseta azulgrana y su deseo de tener una salida amistosa del club, donde jugó 16 temporadas.

Jorge Messi. | Fuente: EFE

Reunión sin acuerdo (2 de septiembre)

Tras una jornada intensa, no hubo cambios. Jorge Messi y Bartomeu se reunieron en las instalaciones de Barcelona en la primera reunión sobre el futuro del seis veces ganador del Balón de Oro.

Más que un tira y afloja, ambas partes mantuvieron sus posturas. Barcelona comunicó que no tiene ninuna intención de negociar el traspaso de Messi (se mantiene en que la cláusula de rescisión del jugador es de 700 millones de euros). El club confía que el capitán culé reconsidere su deseo de marcharse.

Por su parte, Jorge Messi recordó que pidieron la rescisión del contrato mediante el burofax el pasado 25 de agosto interpretando que la cláusula de escape (vencía el 10 de junio) es aplicable al final de la temporada pospuesto por la pandemia de coronavirus, según inform Sport.

También se hizo hincapié que Messi ya no se siente jugador del Barcelona y que ahora busca un proyecto ganador para continuar en la cúspide del fútbol mundial.

Lionel Messi y su padre. | Fuente: AFP

Giro de 90 grados (3 de septiembre)

Jorge Messi, padre y agente de Lionel Messi, respondió "sí" a un medio español que le preguntó si sería posible que el jugador acabe quedándose esta temporada en el Barcelona, según pudo verse en imágenes difundidas este jueves.

Delante de las cámaras de la televisión española Cuatro, Jorge Messi contestó con un tímido "sí" a la pregunta de una periodista, que le planteó si el entorno del jugador estudia la posibilidad de que Messi siga este año y se vaya del club catalán en 2021.

Ahora todo está en manos de Messi, quien ya habría tomado una decisión final y pronto lo hará público.

Jorge Messi y la respuesta a LaLiga (4 de septiembre)

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, dio a conocer a través de un comunicado la respuesta a LaLiga de España, que aseguró días atrás que si el crack argentino desea salir de Barcelona debe abonar los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión.

El agente del delantero del Barcelona, hizo pública la cláusula del contrato del jugador por la que este puede desvincularse, sin indemnización, del club azulgrana.

LaLiga respondió que hay "interpretación descontextualizada (4 de septiembre)

LaLiga respondió al mensaje enviado desde el entorno del jugador Lionel Messi y señaló que ha hecho "una interpretación descontextualizada" y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto.

"Desde LaLiga se ha trasladado respuesta al mensaje enviado desde el entorno del jugador Leo Messi.Dicha respuesta pone de manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que LaLiga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto", dijo el organismo en un comunicado.

LaLiga respondió a Lionel Messi. | Fuente: AFP

¡Se queda! (4 de septiembre)

Se acabó la novela. Lionel Messi anunció en entrevista con Goal que se mantendrá en Barcelona y que cumplirá su contrato hasta el 30 de junio del 2021. El crack argentino dejó en evidencia que su intención era cerrar su ciclo en el club azulgrana, pero la rígida postura de la dirigencia del Barza se atravesó en su camino.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", señaló Messi.

“Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos", agregó la 'Pulga' criticando a la dirigencia de Barcelona.

Lionel Messi en entrevista con Goal. | Fuente: Goal

