Lionel Messi y Diego Maradona. | Fuente: AFP

Lionel Messi, estrella de Barcelona, reveló que conoció por un mensaje de su padre la muerte de Diego Armando Maradona, que calificó como "algo terrible y en ese momento, una locura"."No lo podía creer. Sabíamos que no estaba bien, pero no imaginábamos que iba a pasar lo que pasó ni nadie puede creer que haya muerto. Fue algo terrible y en ese momento, una locura", dijo en una entrevista concedida a La Sexta de España.

Sin embargo, el actual jugador del Barcelona no imagina que su funeral sea como el de Maradona, ni quiere pensarlo. "Era normal por lo que era Diego, por lo que hizo por Argentina. Era de esperar que fuera la locura que fue por despedirlo", comentó.

Lionel Messi viajó a Argentina junto a su esposa Antonel Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para pasar las fiestas de fin de año.

Barcelona dio a conocer este domingo que Messi no jugará ante Eibar en la próxima fecha de LaLiga Santander. Señaló que la 'Pulga' se recupera de una lesión en el tobillo y que prefiere que tenga más días de reposo para evitar que se agrave la dolencia.

