Luis Figo pasó del Barcelona al Real Madrid en la temporada 2000-01. | Fuente: AFP

La salida de Lionel Messi parece ser cuestión de tiempo. Y la noticia, por supuesto, ya dio la vuelta al mundo. Exjugadores del Barcelona, incluso, ya se pronunciaron en redes sociales. Carles Puyol, referente del club, fue uno. Pero no el único.

Ahora le tocó a Luis Figo, quien disputó cinco temporadas en el equipo culé, antes de su cuestionado pase al Real Madrid en 2000-01. El portugués, más allá de la polémica que ocasionó con su cambio de camiseta, es voz autorizada para opinar respecto a la decisión del argentino.

"Uau!! Otro momento histórico!!!", mencionó Luis Figo en su cuenta de Twitter, al citar un tuit del diario español El Mundo que asegura "Messi comunica al Barcelona que quiere irse".

Días atrás, Luis Figo aseguró que dudaba que Lio pueda irse del Barza este año, aunque consideró que, cuando alguien quiere irse, se va.

"Personalmente creo que no, al menos esta temporada, pero también tengo claro que si un jugador no quiere estar en un equipo, termina saliendo. No hay otra. Es una decisión personal y desconozco lo que piensa, pero creo que este año no se irá. No hay que olvidar que las circunstancias que nos rodean, no son las habituales. Nadie va a pagar su cláusula. Eso seguro”, mencionó.

