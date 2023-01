Lionel Messi de Barcelona. | Fuente: AFP

César Luis Menotti, entrenador de la Selección Argentina campeona mundial en 1978, indicó que seguramente Lionel Messi se cansa de ser él debido a la gran presión que tiene por alcanzar títulos con Barcelona y la Albiceleste.

“Messi se sostiene desde la voluntad, porque Messi tiene que tener la voluntad de seguir soñando con ser Messi , porque a veces se cansa de ser Messi, porque siempre pasa lo mismo: cuando hace cuatro goles parece normal y cuando no hace un gol es porque está grande. Entonces es bravo ¡Hay que ser Messi! En cambio, en la selección no se cansa de ser Messi, quizás en el fútbol se cansa de ser Messi, porque es muy difícil ser Messi todos los domingos. No es sencillo”, señaló en entrevista con Super Deportivo Radio.

Sobre la posible vuelta del '10' de Barcelona al Newell's Old Boys, sostuvo: “creo que le queda bastante en el Barcelona, porque hace una vida muy normal y se ha cuidado mucho. No sé si se va ir del Barcelona, no creo que se vaya a otro club de europa, pero si de pronto, cuando tenga 36 años quiera jugar en Newell´s, su otro club, y es probable. Me imagino jugando a Messi en Newells y me da miedo, porque yo soy hincha de Rosario Central. A Central no va a ir seguro, por eso lo ideal sería que se retire en el Barcelona, je. Que Messi juegue un año en el fútbol argentino sería un placer y más para los jóvenes, porque Messi tiene un compromiso con la profesión”, agregó.

Menotti resaltó que Barcelona sufre por ser dependiente de Messi. “El Barcelona y el Real Madrid están pasando por un momento de confusión. El Barca no encuentra el funcionamiento y mas que nunca tiene una dependencia muy grande de Messi", culminó.

