París Saint Germain (PSG) volvió a la carga esta semana por Lionel Messi. Según informó TNT, el equipo francés está preparando una mega oferta por el astro argentino de 33 años para los próximos tres años. Al respecto, el entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, señaló que ahora lo más importante es el próximo partido de LaLiga.

"Es una decisión que al final tiene que tomar Leo. No me preocupa para nada, lo importante es el partido de mañana. Lo que tenga que pasar a final de temporada, no lo sé. Lo que me preocupa es el próximo partido", señaló Ronald Koeman sobre Lionel Messi.

"No me interesa porque no sé si es verdad. Eso, en primer lugar. Y segundo, ojala que Leo siga con nosotros. Lo hemos dicho varias veces. Para mí tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero es una decisión que tiene que tomar Leo", agregó.

De cara al partido ante Granada, Koeman señaló que en esta recta final de la temporada no reservará a ninguno de sus jugadores pese al peligro de suspensión, entre los cuales figura Messi.

"Las sanciones son parte del fútbol. Hay que ser listo, y hay jugadas del partido donde no tienes que arriesgar. Pero si hay una jugada en la que tienes que ayudar a tu equipo y te sacan tarjeta, mala suerte, y en el próximo partido juega otro", argumentó.

"Tenemos una trayectoria de los últimos 17 partidos con 15 victorias. Es algo impresionante. Ha tenido que ser así para poder luchar por el campeonato. Llevamos un tiempo de alta presión en la que no podemos fallar y sabemos que seguramente habrá que ganar todos los partidos si queremos ganar LaLiga", destacó el preparador neerlandés sobre el nivel del Barza.

Barcelona enfrentará a Granada el jueves 29 de abril, en el Camp Nou, en partido pendiente de LaLiga. Si el equipo de Koeman gana, escalará a la cima de la tabla de posiciones.

