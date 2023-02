Lionel Messi y Ronald Koeman. | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que duda sobre si tiene su "equipo ideal" porque -dijo- "en algunas posiciones estamos bastante limitados y depende de la situación del club".Koeman añadió que "con Ramon Planes (el director deportivo) siempre hablamos del futuro, de qué jugadores podemos fichar y dónde necesitamos más, pero sabiendo el momento que atraviesa el club económicamente no se puede pedir mucho".Así, el técnico holandés insistió en las entrevistas que dio hoy miércoles a 'Sport', 'Mundo Deportivo' y 'L'Esportiu' que los refuerzos que necesita son "un delantero y un central".Precisamente, el nombre que más suena para ocupar la posición de delantero es el de su compatriota Memphis Depay, actual jugador del Olympique de Lyon: "Es verdad que su nombre ha salido y ha jugado todos los partidos de nuestra selección holandesa de 'nueve'. Cada uno puede tener su opinión, pero no está aquí y veremos qué puede pasar en el futuro".Para la posición de central, el candidato mejor posicionado es el jugador del Manchester City Eric García, quien ya estuvo a punto de llegar al Barza en el mercado de verano. Sobre la posibilidades de que aterrice en el de invierno Koeman respondió que no las sabe porque "depende del City".Pero Koeman aclaró que en general está contento en el Barça. "Primero, me siento muy cómodo, bien, con el trabajo que estamos haciendo. Además, estamos cambiando cosas del equipo, como intentar jugar con más intensidad. Hay muchas cosas en las que estamos por el buen camino".En cambio, le disgustaron "los últimos partidos, en que hemos perdido bastantes puntos en LaLiga. Estamos en el principio. Hay que mejorar en muchos aspectos y seguir el camino que estamos haciendo".

(Con información de EFE)

Te sugerimos leer