Lionel Messi y Ronald Koeman. | Fuente: Barcelona - AFP

En su presentación como nuevo entrenador de Barcelona, Ronald Koeman se refirió sobre la chance de la partida de Lionel Messi. El DT holandés de 57 años señaló que no sabe si debe "convencer" al astro argentino para que contunúe en el club azulgrana.

"No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor del mundo y el mejor del mundo lo quieres en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte, me encantra trabajar con Messi, te gana partidos y con su rendimiento contentísimo si quiere quedarse. Tiene contrato, pero hay que hablar con él, por supuesto. Vamos a hablar con varios jugadores, en el caso de Messi ojalá siga más años aquí", señaló Koeman.

El exentrenador de la Selección de Holanda prefirió no dar nombres sobre una posible purga en el Barza. "No me gusta hablar de nombres, tenemos que buscar lo mejor para el club y hacer la mejor plantilla. Hay jugadores de cierta edad que podéis tener dudas sobre el rendimiento, hay que respetar a todos los jugadores. Nosotros buscamos lo mejor para el club, pero si hay que tomar decisiones, las tomaremos. Ha ido todo muy rápido, desde ya estamos trabajando y hablando sobre decisiones que tenemos que tomar. Pero no me gusta decir nombres, por respeto a los jugadores", agregó.

El exdefensa holandés, héroe del Barcelona en Wembley y que dio a los culés su primera Copa de Europa, cumple así su sueño de regresar al club azulgrana para dirigir al primer equipo.

