Lionel Messi defensa de Barcelona. | Fuente: AFP

Ronald Koeman, entrenador de Barcelona, señaló cómo fue su primer encuentro con Lionel Messi a su llegada al club azulgrana. Señaló que su "prioridad" era hablar primero con el líder del Barza.

"En mis primeros días hablé mucho con la gente sobre la situación en el club. Luego quedó claro que había un gran descontento entre los jugadores, en todo tipo de temas. Por lo tanto, era una prioridad para mí hablar primero con Messi, para escuchar cómo veía él las cosas", señaló al periódico holandés 'AD'.

El exfutbolista contó que habló con Messi en la intimidad de su hogar. “En su casa me contó todo tipo de cosas. Escuché eso con atención, pero también indiqué: "Yo no estaba allí en absoluto". Solo podía hablar de cómo quería trabajar y cómo quería cambiar las cosas en el club. Eso estuvo bien, porque al final de la conversación hablamos sobre las mejores formas de presionar, sobre el juego, realmente sobre el fútbol. Eso me gustó: él es un fan y todavía quiere saber cómo va", agregó.

Koeman reconoció que sabía de las intenciones de Messi de dejar el Barcelona, aunque destacó su actitud tras frustrarse su salida.

"Si, queria irse, pero el club lo tenía muy claro: no podía irse. La suma global (400 millones de euros) era tan alta que ningún club la pagaría en este momento. Entonces, para mí, la pregunta principal era cómo lo recuperaría, en el campo y más allá, como persona y como jugador de fútbol. Cuando de hecho comenzó a entrenar nuevamente después de esa agitada semana, solo vi cosas buenas. Su actitud: no había ni hay de qué quejarse. Lo bueno es: cuando Messi ve una pelota, se divierte", concluyó.

DT de Barcelona Ronald Koeman. | Fuente: AFP

Te sugerimos leer