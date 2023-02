Takefusa Kubo se encuentra cedido en el Mallorca de la Liga Santander. | Fuente: AFP

Takefusa Kubo fichó por el Real Madrid en el periodo de transferencias más reciente después de militar durante las últimas temporadas en la liga japonesa y rechazar una propuesta del Barcelona. En ese sentido, el volante japonés perdió la posibilidad de compartir vestuario con su máximo ídolo: el argentino Lionel Messi.

En diálogo con el diario español 'Marca', Takefusa Kubo recordó algunos detalles de su etapa por Barcelona cuando aún era juvenil y lamentó haber tenido que dejar España por una irregularidad en su transferencia. No obstante, dio un secreto que podría no caer bien en el Real Madrid: su principal referente en el deporte es Lionel Messi.

"Aún tengo muchos amigos de mi paso por Barcelona. Sin embargo, mi salida fue muy dura porque tenía 13 años y no sabía por qué me echaban del país. Todavía sigo sin saber que pasó, no veo la razón por la cual un niño no puede jugar en un club bueno. De todas formas, mi principal ídolo en el fútbol siempre ha sido Lionel Messi. No sé cuántos años tiene, pero es increíble que siga marcando tantos goles", dijo.

Takefusa Kubo aún no ha podido enfrentar oficialmente a Lionel Messi, ya que Japón no estuvo en el mismo grupo que Argentina en la Copa América 2019. El Mallorca, club en el que se encuentra cedido proveniente del Real Madrid, recién se verá las caras con el Barcelona el 8 de diciembre.

Te sugerimos leer