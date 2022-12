Lionel Messi. | Fuente: AFP - Barcelona

Luego de sellarse su polémica continuidad, el astro argentino Lionel Messi formó parte de la presentación de la nueva camiseta rosada que Barcelona utilizará de cara a la temporada 2020-2021.

De esta manera, el club azulgrana y Nike han escogido el rosado y el verde para completar la serie de indumentarias a esta campaña, que tendrá como entrenador al holandés Ronald Koeman.

Messi es acompañado en esta presentación con sus compañeros de equipo, el volante holandés Frenkie de Jong, el español Sergi Roberto y de dos futbolistas del equipo femenino del Barcelona. La nueva equipación se puede adquirir desde hoy hasta el día 11 de septiembre de forma exclusiva en las Barza Store y también online en la plataforma de venta del club.

La superestrella argentina anunció el viernes en una entrevista con Goal.com que seguirá en el Barcelona para evitar ir a juicio. Messi reconoció sus intenciones de marcharse debido que no se sentía "feliz" en el club, que actualmente no tiene "proyecto" bajo la presidencia de Josep María Bartomeu.

El anuncio de Messi

"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", señaló Messi por Goal.com.

Desde su casa de Castelldefels, en las afueras de Barcelona, Messi explicó su versión de lo que ha sucedido en las últimas semanas, desde que el equipo azulgrana fue eliminado de la Liga de Campeones en cuartos ante el Bayern Múnich por un contundente 8-2.

