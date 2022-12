Primo de Lionel Messi: 'No veo tan clara su salida del Barcelona'. | Fuente: AFP

La historia entre Lionel Messi y FC Barcelona continúa sumando capítulos a la historia y por el momento no hay panorama claro. Por su parte, Maxilmiliano Biancucchi, primo de la 'Pulga', dio sus impresiones acerca de la posible salida del futbolista del equipo 'culé'.

"Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy cien por ciento seguro de que pueda irse", afirmó el ex futbolista en diálogo con Tuttosport.

Asimismo, también aprovechó la entrevista para elogiar la gran carrera profesional que ha logrado el rosarino de 33 años: "Es el mejor, cualquier liga soñaría con tenerlo. No me extraña el interés del Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia", precisó.

Hasta donde se conoce, Jorge Messi, padre y representante de Lionel, llegó el último miércoles a Barcelona para sostener reuniones con Josep María Bartomeu, presidente de FC Barcelona, y con su hijo. Por el momento ninguna de las partes ha adelantado información sobre el futuro del jugador.

Lionel Messi todavía cuenta con contrato con el equipo catalán hasta el 2021. Sin embargo, considera que haber enviado el burofax lo exime de responsabilidades para poder irse sin pagar la millonaria cláusula de rescisión de 700 millones de euros que exige la dirigencia 'azulgrana'.

