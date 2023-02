Lionel Messi en Barcelona. | Fuente: AFP

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que no sería perjudicial para el torneo español que el astro argentino Lionel Messi deje el Barcelona en 2021, ya que antes ya lo hicieron Cristiano Ronaldo y Neymar.

"No sería un drama. Se fue Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y no es un drama. Se fue Neymar al PSG, y no veo que la liga francesa se haya puesto a mayor nivel internacional, esa es la realidad, aquellos que piensan que los jugadores son los que hacen las competiciones o la marca de una competición, están equivocados", señaló Tebas en entrevista a AFP.

Eso sí, Tebas cree que si Messi se marcha en la próxima temporada, la imagen de Barcelona sería "dañada". "Messi hará lo que tenga que hacer, pero sí pienso que la marca comercial Messi-Barcelona, que funciona tan bien, si Messi se fuera del Barcelona quedaría muy dañada. Creo que Messi tiene que pensar muy bien lo que hace", agregó.

También se refirió al primer clásico de la temporada 2020-2021 entre Barcelona y Real Madrid. "Cualquier partido sin público quita una parte trascendental del partido, pero el clásico es el clásico. Es el partido entre clubes más importante que hay en el mundo. Es una marca que se ha consolidado como el Clásico y concita mucha gente alrededor de él", culminó.

Messi anunció su intención de salir de Barcelona previo al inicio de la temporada. Sin embargo, su vigente contrato fue una muralla que no puedo eludir.

