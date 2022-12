Alberto Fernández y Lionel Messi. | Fuente: EFE

Alberto Fernández, presidente de Argentina, manifestó que Lionel Messi tendría que jugar en el país si es que no termina su carrera en Barcelona y vestir los colores de Newell's Old Boys."Vos estás en el corazón de todos nosotros y nunca te vimos jugar en nuestra tierra, danos el gusto de verte jugar acá, en Newell's, tu club", aseguró que sería su recomendación para Messi si pudiera hablarle en este contexto de litigio por su salida del club catalán.En declaraciones televisivas a C5N, el mandatario argentino agregó: "Si Messi no termina en Barcelona, debe terminar en Newell's. al igual que Bielsa. Que no se enojen los de (Rosario) Central, pero los de Argentinos tenemos cariño porque tiene una cantera de grandes jugadores y tienen un fútbol lindo. Hay hinchas que quieren que su equipo gane y otros que quieren ver a su equipo jugar bien al fútbol. Somos un equipo romántico".Previamente, en tono de broma, Alberto Fernández había enfatizado: "Messi tiene que jugar en Argentinos (club del que es simpatizante el Presidente). Pregunté cómo andábamos de reservas para ver si lo podíamos traer"."Messi formó parte de un equipo único en la historia del fútbol mundial", reflexionó el presidente argentino sobre el equipo que lideró el astro en referencia al Barcelona dirigido por Pep Guardiola.Por último, Fernández tuvo que elegir entre Diego Maradona o Messi: "El gran mérito de Maradona fue que era él solo contra el mundo, nunca vi un jugador como Maradona. Tengo una profunda admiración por Maradona, honestamente mayor a la que tengo por Messi porque nació en Argentinos, pero además porque lo vi jugar solo contra el mundo. Era una especie de gladiador, con una fuerza increíble".

