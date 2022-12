Lionel Messi se quiere ir de Barcelona. | Fuente: AFP

Lionel Messi abrió el diálogo con Barcelona para resolver su salida y su prioridad es que sea de forma amistosa. La leyenda azulgrana quiere irse, pero no por la puerta de atrás. Sin embargo, ha recibido una respuesta que no estaba entre sus cálculos.

Según informan Marca y El Periódico, Messi ha dado el primer paso para que ambas partes no salgan perjudicadas. En esa línea, Barcelona ha respondido fuerte y claro: "O es para renovar o no hay nada que negociar", señalan en la dirigencia azulgrana.

Se informó además que Messi es consciente que no se irá gratis de Barcelona, pero tampoco podrá hacerlo con la cláusula de rescisión que es la colosal suma de 700 millones de euros, cuya cifra no la pagarán de ninguna manera Manchester City, París Saint Germain (PSG) e Inter de Milán, clubes que están interesados por sus servicios.

"Sus asesores le han convencido de que es mejor terminar bien con el Barcelona, no solo por imagen, sino porque así se ahorra problemas en el futuro. Si pacta ahora su precio con la entidad culé no se arriesga a que un juez pueda dictaminar en el futuro una cantidad muy elevada para su traspaso, aunque sea inferior a los 700 de su cláusula, que su club de destino no pueda asumir", apuntó Marca.

El seis veces ganador del Balón de Oro le informó vía burofax a la dirigencia de Barcelona de sus intenciones de salir del club en la próxima temporada.

Lionel Messi ganó 4 Champions League con Barcelona. | Fuente: AFP

