Para Pep Guardiola, David Silva es el mejor jugador que ha visto en los últimos años en espacio reducido | Fuente: EFE

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, elogió a su compatriota David Silva, autor de dos asistencias y un golazo de falta, y aseguró que es el mejor futbolista que ha visto "en espacios reducidos". Estas palabras han soprendido a muchos porque consideraban que en su ranking estaba Lionel Messi, a quien dirigió en el Barcelona. El centrocampista español fue la figura del encuentro ante el Newcastle United en el que el City ganó por 5-0."Lo que ha hecho es increíble, no solo hoy sino en los últimos diez años también. En espacios reducidos es uno de los mejores que he visto. Volvió del confinamiento en gran forma", dijo Guardiola en rueda de prensa.Silva, que lleva diez años en el club de Mánchester, se marchará a final de esta temporada y Guardiola ha pedido un homenaje a su altura como leyenda de club."Queremos que la gente vuelva al Etihad para que pueda despedirse como lo que es una de las grandes leyendas del club. Si los seguidores no pueden estar, volverá para despedirse", apuntó el técnico español.

