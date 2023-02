Lionel Messi ha anotado 68 goles con la Selección Argentina. | Fuente: EFE

Uno de los momentos más duros en la carrera de Lionel Messi fue la final del Mundial de Brasil 2014 que perdió con la Selección Argentina. Pese a tener a la 'Pulga' como titular, el combinado albiceleste cayó 1-0 a manos de Alemania gracias a un gol de Mario Götze y perdió la chance de consagrarse campeón del mundo por tercera vez.

Sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, Lionel Messi no resignaría todos sus títulos con el Barcelona por ganar un Mundial con la Selección Argentina. Así lo manifestó el propio jugador en una entrevista con el canal TyC Sports que será transmitida en su totalidad este fin de semana.

"Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó y lo que Dios me dio, por algo será. Cuando perdí la final del Mundial no soñaba todo lo que viví después, fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar", dijo.

En total, Lionel Messi ha ganado 34 títulos con el primer equipo del Barcelona. Representando a la Selección Argentina, el delantero rosarino tan solo se ha llevado el primer lugar del Mundial Sub-20 en el 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de China 2008.

Te sugerimos leer