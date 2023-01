¿Lionel Messi en la MLS? | Fuente: AFP - Twitter

El argentino Lionel Messi, capitán del Barcelona, aseguró en una entrevista en La Sexta que si tiene que abandonar el club azulgrana el próximo 30 de junio le gustaría "que fuera de la mejor manera" y admitió que siempre tuvo "la ilusión" de disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos.

Messi indicó que quiere vivir la "experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida", pero aclaró: "luego si pasa o no, no lo sé, porque no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver".

A través de sus redes sociales, la Major League Soccer (MLS) reaccionó ante las declaraciones de Messi sobre la chance de jugar en Estados Unidos. "Por aquí siempre serás bienvenido, Leo", escribió en Twitter.

"La Premier o la MLS tiene la pasta de Messi" y "Terminará en la MLS, pero es demasiado pronto", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Hay que indica, que Messi está en la mira del Inter de Miami presidido por el exjugador del Real Madrid, David Beckham, quien está ilusionado que el seis veces ganador del Balón de Oro fiche por su club a partir de junio del 2021, fecha que culmina su contrato con Barcelona.

