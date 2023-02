Lionel Messi y Luis Suárez. | Fuente: Instagram

Luis Suárez, delantero de Atlético de Madrid, no entiende cuál es el propósito de la filtración del contrato millonario de su amigo y excompañero en Barcelona, Lionel Messi.

"Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal, con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es el Barcelona gracias a Leo, por más que un jugador no está por encima de un club, lo que le ha dado Leo al Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club", aseguró Suárez al programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Como se sabe, 'El Mundo' dio a conocer que las cifras del contrato de Messi ascienden a más de 555 millones de euros desde la temporada 2017.

Suárez no sabe quién dio la información al medio español. "No, para nada, hay cuatro o cinco personas que saben eso... Nosotros no hablamos de eso, yo tampoco le pregunté nada, eso son temas delicados y prefiero evitarlo, como él ha evitado situaciones mías cuando lo he pasado mal", explicó.

Por otro lado, el 'Pistolero' se encuentra ilusionado que el Atlético de Madrid logre sus objetivos tanto en LaLiga como en la Champions League.

"Me ilusiona la 'Champions' como la Liga, la 'Champions' puede ser que tenga esa espina porque el Atlético nunca la haya conseguido y la vienen luchando los últimos años, y entrar en la historia del Atlético sería muy lindo. Cuando llegué al Atlético, vi que en unos murales estaba Diego (Forlán) con la Liga Europa, y dije, 'me dejaron espacio a mí' en tono de broma", resaltó Suárez que con 16 goles es el goleador de LaLiga.

