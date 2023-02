Lionel Messi crack de Argentina. | Fuente: AFP

El exarquero de Boca Juniors, el argentino Hugo Orlando Gatti, nuevamente volvió a la carga y envió un 'dardo' a su compatriota Lionel Messi de Barcelona, que es considerado por mucho como el mejor futbolista del planeta.

Al parecer del 'Loco' Gatti, Karim Benzema de Real Madrid atraviesa un gran momento, que incluso lo lleva ser superior al mismísimo Messi. "Messi es un crack, pero hoy Benzema es superior que Messi. No está bien, hace rato que no está bien. Benzema está rindiendo mucho más que Messi. Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Madrid, quintando a Cristiano, así", señaló.

El panelista del programa Chiringuito de Jugones agregó que "Benzema es el Madrid. Futbolísticamente, en goles, en presencia, habla, está metido en el partido... Messi no está, no es el Messi que uno quiere ver".

Gatti continuó continuó con las críticas contra Messi. "No te da la sensación de que te pueda ganar el partido. Es una cosa lógica, son 33 años y llega un bajón. Ese Messi que corría en el aire no lo vamos a ver. Los deportistas a partir de los 30 años empiezan a caer", culminó el exfutbolista que causó la polémica entre sus compañeros del Chiringuito.

