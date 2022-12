Lionel Messi tiene 23 goles anotados en la temporada con el Barcelona. | Fuente: AFP

Hugo Gatti ha sido uno de los críticos más acidos de Lionel Messi durante las últimas semanas y, de nuevo, el 'Loco' no se guardó nada contra el delantero nacido en Rosario tras la caída del Barcelona por 2-0 a manos del Real Madrid. Incluso, llegó a comparar a la 'Pulga' con un exjugador por el rendimiento que viene mostrando recientemente.

"Me duele decir esto porque soy argentino y lo quiero, pero no aparece en los partidos grandes. A Lionel Messi no se le puede defender, hay que tambien decir cuando se parece a un veterano. Últimamente, parece un exfutbolista. Esa es la realidad pero, como es él, todo le sobra. Encima, acá en España se marca liviano. Con todo eso, hoy por hoy el mejor es Cristiano Ronaldo", dijo en 'El Chiringuito'.

Lionel Messi fue titular en esa contienda frente al Real Madrid, pero no pudo hacer mucho para que el Barcelona salga del estadio Santiago Bernabéu con los tres puntos. Con esta derrota, los dirigidos por Quique Setién pierden el primer lugar de la Liga Santander y son trasladados al segundo al sumar 55, quedando a uno del líder (el elenco de Zinedine Zidane).

