Han pasado poco más de dos semanas desde que el diario El Mundo de España filtró en una publicación el contrato de Lionel Messi con el Barcelona. Y claro, las repercusiones y comentarios no han cesado y ahora aparece la de Karl-Heinz Rummenigge, consejero delegado del Bayern Munich, quien opinó sobre el vínculo del crack argentino con el elenco catalán.

"Me reí ... solo puedo felicitarlo, porque logró hacer un contrato astronómico. En los últimos diez años todos hemos cometido errores, porque hemos gastado cada vez más a favor de jugadores y agentes. La pandemia ha demostrado que tenemos que dar marcha atrás y volver a un modelo más racional. Espero que sea posible, pero no será fácil", dijo el histórico y campeón del mundo en dos oportunidades con su selección al diario Corriere dello Sport.

Además, Karl-Heinz Rummenigge también habló sobre la idea de poner un tope a los salarios de los jugadores. "Quizás sería una buena iniciativa, pero en 2008 con Platini como presidente de la UEFA e Infantino como director general, fuimos a Bruselas para ver si era un camino viable: los políticos siempre nos han dicho que iríamos contra la ley europea. Quizás ahora sea el momento adecuado para hacer una nueva iniciativa y corregir lo que hemos estado haciendo en los últimos diez años", aseguró.

Elogió a Cristiano Ronaldo

El directivo de Bayern Munich también se dio tiempo para resaltar el trabajo de Cristiano Ronaldo en Juventus. "Cuando lo compraron, tenía curiosidad por ver cómo funcionaba y lo hizo muy bien", comentó.

Pero hay más. Rummenigge que visitó hace unos meses a Turín y se llevó una sorpresa. "Agnelli me mostró el nuevo polideportivo y estaba Ronaldo en el vestuario con el pecho desnudo: pocas veces he visto un cuerpo así, me dio la impresión de estar entrenado al 100 % para continuar unos años más en un nivel alto".

