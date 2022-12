Después de 20 años, Lionel Messi quiere abandonar el Barcelona | Fuente: EFE

Lionel Messi, de 33 años, eligió Manchester City para continuar su carrera deportiva si abandona el Barcelona esta temporada tras 20 años en la institucón azulgrana. Así como hay personas que lo esperan con los brazos abiertos como el Pep Guardiola, hay otros que no lo quieren ver y confían que se quede en el cuadro azulgrana.

"¿Cuántos goles marcará Lionel Messi la próxima temporada en la Premier League?", le preguntaron al lateral Andrew Robertson, del Liverpool de la Premier League. Su respuesta no se hizo esperar e incluso bromeó con el tema.

"¡Ojalá ninguno y se quede en el Barcelona, ​​para ser honesto contigo!", respondió Robertson a la periodista de ESPN FC.

Pero hay más. "Si lo hace, estoy seguro de que romperá el récord sin duda", añadió el lateral escocés.

Andrew Robertson y Lionel Messi se enfrentaron en el partido de vuelta por la semifinal de la Champions League 2018/2019 en Anfield, el lateral del Liverpool empujó y despeinó al delantero argentino. Después de este hecho, Andrew Robertson aseguró que se sentía avergonzado por lo que hizo.

"Recuerdo ese momento con vergüenza y no me gusta verlo. Hacerle eso al mejor del mundo no tiene explicación. No tengo nada más que respeto por él y por el Barcelona", dijo, en su momento, Robertson al Daily Mail.

El choque de Robertson con Messi en la Champions League de 2018/2019 | Fuente: beIN Sports

