José Mourinho: 'Messi me hizo mejor entrenador' | Fuente: Twitter

En un amplia y exclusiva entrevista con la Agencia EFE, el entrenador José Mourinho confiesa que Lionel Messi, le hizo "mejor entrenador". Su talento le obligó a sacar lo mejor de su manual en la pizarra. Reconoce que tiene las puertas abiertas no sólo del Real Madrid, sino también de los otros clubes donde estuvo.

"Yo en mi situación personal siempre digo que debo tanto a mis jugadores, como a los que no han sido mis jugadores y me han creado problemas. Por ejemplo, Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo. Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado", dijo el estratega de 56 años.

Además, también contó cómo es que maneja la posibilidad de volver a dirigir al Real Madrid. "Yo en mi situación personal siempre digo que debo tanto a mis jugadores, como a los que no han sido mis jugadores y me han creado problemas. Por ejemplo, Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo. Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado", dijo el estratega de 56 años", finalizó 'Mou'.

Te sugerimos leer