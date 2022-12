Lionel Messi aprueba a Laporta. | Fuente: EFE

El nuevo presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes que Lionel Messi, que finaliza su contrato con el club azulgrana a finales de temporada, le ha felicitado por su éxito electoral y comentó que con su victoria "Messi también ha ganado" por lo que "pronto" tendrán "una conversación tranquila".Así lo comentó Joan Laporta en sendas entrevistas radiofónicas en 'Catalunya Radio' y 'RAC1'. Para el nuevo presidente del Barcelona, que vuelve a dirigir el club once años después, uno de los grandes momentos de la jornada electoral se produjo cuando Lionel Messi acudió a votar al Camp Nou junto con su hijo Thiago."La foto de Messi fue la mejor imagen de la jornada. Es una prueba más de que ama al Barça y puede tener el significado de que quiere continuar y que está deseando que se le haga una propuesta", dijo el presidente electo.El nuevo dirigente azulgrana aseguró que "es normal que los amigos se feliciten", pero aclaró que aún no han hablado personalmente. "Con él no necesito mensajeros. Le haremos una propuesta económica y deportiva, con tranquilidad y cuando sea el momento", argumentó.

Joan Laporta elogía a Messi. | Fuente: Barcelona

Laporta explicó que también recibió mensajes de felicitación de otros pesos pesados de la plantilla, como Gerard Piqué y Jordi Alba, y comentó que espera reunirse con el equipo y con el entrenador, Ronald Koeman, antes del partido de Champions del miércoles con el París Saint Germain.Esa es una de las prioridades en su cargada agenda, pero antes de nada quiere felicitar a los empleados del club por el trabajo realizado en los últimos meses en los que ha habido "cierto desgobierno en el club", no en vano desde finales de octubre, el Barcelona está regido por una junta gestora tras la marcha de Josep Maria Bartomeu.

Laporta viajará este martes a París para presenciar el duelo entre Barcelona y PSG por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. "El momento es de mucha dificultad, pero tenemos que ir a París a competir; y en la Liga, el Barcelona no tiene temporadas de transición, vamos segundos y hay Liga", culminó.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana

Te sugerimos leer