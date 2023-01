Fernando Hierro al lado de un joven Iker Casillas. | Fuente: Real Madrid

Fernando Hierro, que ha sido uno de los grandes capitanes de Real Madrid en la última década, señaló que felizmente no le tocó enfrentar al astro argentino Lionel Messi en el clásico del fútbol español.

"Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Leo Messi, ja. Maradona era mi ídolo en la infancia. Me pude librar de uno pero pude jugar con el otro. Lo que está haciendo Messi en los últimos 15 años es algo fuera de lo normal", expresó Hierro en declaraciones a Radio Continental.

Hierro, además, recordó sobre el choque entre Real Madrid y Boca Juniors en la Copa Intercontinental en el 2000, en donde destacó Juan Román Riquelme.

"Boca tenía un magnífico equipo en el 2000. Nosotros llegamos a Tokio después de un partido y Boca estuvo tres semanas preparándose. Nosotros salimos muy fríos y nos encontramos 0-2. Esa derrota con Boca nos enseñó y ayudó mucho para ganar las dos Champions siguientes. Era difícil quitarle la pelota a Riquelme, supo en todo momento el timing para manejar el juego", recordó el exdefensor.

Hierro, que jugó al lado de Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Roberto Carlos e Iker Casillas, fue consultado sobre su preferencia entre Boca Juniors y River Plate.

"Tuve la posibilidad de conocer el estadio de River cuando visité Argentina. Siempre dije que me hubiera gustado ver un Boca-River en la cancha de Boca. No podría elegir entre uno de los dos", culminó.

Fernando Hierro fue técnico de España en Rusia 2018. | Fuente: AFP

