Recientemente, Hugo Gatti se ha convertido en uno de los más duros críticos de Lionel Messi y tras la caída por 2-0 de Barcelona ante Real Madrid por el clásico español, los comentarios no se hicieron esperar.

"No me importa que me critiquen en Argentina. Yo soy muy argentino y Messi es un fenómeno, pero ahora no es un fenómeno. Y le hacen un mal porque lo agrandan. Se acostumbra y cada vez camina más la cancha. Tiene que estar mejor", manifestó el ex arquero de la selección de Argentina en el programa Chinguirito de Jugones.

Asimismo, si bien ya había opinado que para él Messi es un ex jugador, esta vez consideró a la 'Pulga' como uno de los mejores futbolistas: "Cristiano y él son los dos mejores. Messi tiene que estar mejor, él se acostumbró a jugar a un ritmo cansino, andando", agregó el 'Loco'.

De otro lado, sostuvo que uno de los problemas de Messi es la extrema confianza en el resto del plantel: "Cuando hay un jugador como Messi, como era Maradona y Pelé, y los jugadores se la dan siempre a él para que ganen el partido. Ellos se malacostumbra el equipo y no ponen todo lo que tiene", finalizó.

El próximo duelo de Barcelona será ante Real Sociedad el próximo 7 de marzo a las 12:30 pm (hora local), donde los dirigidos por Quique Setién buscarán recuperarse de la última derrota en la 'Casa Blanca'.

