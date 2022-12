Josep Pedrerol y su dura crítica contra Lionel Messi. | Fuente: El Chiringuito

Seguramente los hinchas de Barcelona se encuentran celebrando por la continuidad de Lionel Messi. Sin embargo, un sector de la prensa española arremetió contra el crack argentino, ya que informan que se queda contra su voluntad y que acabó haciendo el "rídículo".

Josep Pedrerol, conductor del sintonizado programa El Chiringuito, le envió un duro 'dardo' a Messi e incluso considera que ya no debería ser el capitán del club azulgrana.

"Se queda el gran jugador, pero no se queda el gran capitán. Messi es un gran futbolista, pero ya no puede ser el capitán del Barcelona ni el líder de este equipo", afirmó.

"Han sido 10 días intensos en donde Messi empezó haciendo el ridículo y acabó haciendo un ridículo absoluto", agregó.

Josep Pedrerol de El Chiringuito. | Fuente: El Chiringuito

Pedrerol, además, sostuvo que Messi no quería ir a juicio con Barcelona porque lo hubiera perdido. "Messi se queda contra su voluntad, Messi se quería ir del Barza. Ha dicho a Barza no lo quiero meter en un juicio... No Leo, no es así, lo que ocurre es que tú no querías perder este juicio y lo habrías perdido y estabas solo. Y nadie te habríA apoyado, el City te dejo tirado...".

El conocido periodista español hizo hincapié que Messi debe pedir perdón al "barcelonismo".

Messi anunció este viernes en una entrevista con el medio Goal que seguirá en el Barcelona para evitar ir a juicio, aunque había comunicado al club el 25 de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral.

Lionel Messi. | Fuente: El Chiringuito

