Lionel Messi seguirá su carrera en Barcelona | Fuente: EFE

Lionel Messi decidió quedarse en Barcelona para la próxima temporada resaltando que el presidente del club, Josep María Bartomeu, no cumplió su palabra de que podía marcharse libre tras el final del curso 2019-20 y ahora exigiéndole el pago de 700 millones de euros para que pueda llegar a otra institución.

El argentino continuará, pero manifestó que la directiva mantiene al equipo durante años sin mostrar un proyecto ganador.

“Me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, indicó en entrevista con ‘Goal’.

Lionel Messi tiene contrato con el ‘Barza’ hasta junio del 2021 y pese a que no se presentó a la primera semana de trabajos con Ronald Koeman, expresó que afrontará los partidos comprometido con el club.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, dijo.

