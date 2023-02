Lionel Messi habló del VAR. | Fuente: AFP

Lionel Messi (32 años) habló de la aplicación del VAR y las nuevas tecnologías en el fútbol mundial. El astro argentino de Barcelona no desaprueba su llegada, pero señala que de momento no está buen usado.

"El uso de la tecnología es muy buen, pero hoy no está bien usado", sostuvo Lionel Messi en entrevista con TyC Sports.

"El VAR vino a despejar dudas y todavía no lo está haciendo", agregó 'La Pulga', que se alista para el siguiente partido de Barcelona en la Liga de España.

Después de conquistar su sexta Bota de Oro, el argentino enfatizó que el gol no es una obsesión: "No vivo del gol como los delanteros. Me gusta el contacto con la pelota permanentemente".

Barcelona recibirá este martes a Valladolid por la fecha 11 del campeonato español. La cita será el martes 29 de octubre a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana), en el Camp Nou.

