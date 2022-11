Excanterano del Barza: 'Es difícil para un joven escuchar que será el próximo Messi' | Fuente: Difusión

Gerard Deulofeu, exjugador del Barcelona y formado en las divisiones menores del club, brindó una entrevista a BeinSports en la que habló sobre la presión que existe para algunos jóvenes talentos cuando inician su carrea y son comparados con el crack argentino Lionel Messi.

"Cuando eres joven en Barcelona ​​hay muchos ojos, hay muchas personas que piensan que serás el próximo Iniesta, el próximo Messi... las estrellas del fútbol. Y eso es difícil porque los jugadores jóvenes lo que tienen que hacer es trabajar todos los días con calma, sin presión. Debes aprender y trabajar, pero algunas personas hablan mucho y te crean un sueño muy difícil de cumplir", señaló el hoy jugador del Watford inglés.

En otro momento de la charla, Gerard Deulofeu aseguró que se siente muy feliz con la continuidad que tiene en el Watford. "Soy una persona que no quiere estar en el banquillo. Quiero jugar y no importa si estoy en el Barza, el Watford o el Bayern. Lo que yo quiero es estar dentro del campo y ser feliz. Porque puedes ser mucho más feliz en Watford jugando aunque sea un equipo un poco más pequeño que el Barza siendo suplente.​ Sin jugar no serás feliz, esa es mi mentalidad", finalizó.

Gerard Deulofeu y Lionel Messi coincidieron juntos en el Barcelona. | Fuente: Twitter

