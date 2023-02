'Messi es menos que Di María y no existe al lado de Maradona' | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Hugo Orlando Gatti, el exarquero de Boca Juniors y la Selección de Argentina, brindó una polémica entrevista para el programa 'El Chiringuito' de España en la que da su impresión sobre el juego de Lionel Messi y lo compara con el de Diego Armando Maradona.

"Es muy fácil jugar en su casa, en su terrenito. A Messi lo veo jugar con equipos medio pelo”. Y agregó: “Que juegue en la Champions, que juegue con Argentina, que juegue en el Mundial... Ahí va a pelear con Maradona, Di Stéfano, Pelé o Cruyff. Mientras tanto será un consumo local, interno. Y a mí me encanta Messi, pero no juega los partidos grandes”, dijo el recordado 'Loco'.

Tras ello, aseguró que el astro del Barcelona está por debajo del nivel de Ángel Di María (PSG) y que todavía no se le puede comparar con Maradona. "Las últimas dos Champions League que jugó Messi no tocó el balón, y con Argentina tampoco tocó el balón. Es más Di María que Messi. Esa es la realidad, y no tiene que doler. Ojalá gane el Mundial con Argentina y que me tape la boca a mí y a la mayoría de los argentinos. Al lado de Maradona no existe Messi", finalizó.

Hugo Orlando Gatti brindó fuertes declaraciones sobre Lionel Messi. | Fuente: El Chiringuito | MEGA HD

