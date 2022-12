Trincao habló de Messi. | Fuente: Barcelona - AFP

El extremo portugués Francisco Trincao, rechazó, en su presentación como nuevo jugador del Barcelona, compararse con su compatriota Luis Figo, que jugó cinco temporadas en el conjunto azulgrana antes de su traumático fichaje por el Real Madrid."Figo es muy bueno, pero yo estoy aquí para hacer mi propia historia y, si puede ser, mejorarla", declaró Trincao, quien ha firmado por cinco temporadas con el Barça y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones.El atacante luso, de 20 años, se entrena desde hace dos semanas en la Ciudad Deportiva, pero fue hoy cuando pisó el Camp Nou -"me ha encantado, todo es muy grande", apuntó- y vivió su puesta de largo."Es el mejor club del mundo y estoy muy contento de estar aquí y de poder jugar muchos partidos", manifestó el Trincao, quien añadió que le gusta "ayudar al equipo tanto marcando goles como dando asistencias".El curso pasado, en el Sporting de Braga, marcó 9 tantos y dio 13 pases de gol. El Barça pagó por el 31 millones de euros, y ahora Trincao quiere "trabajar cada día para ser un referente de este club", aunque todavía no sabe los planes que Ronald Koeman tiene para él. "Aún no hemos hablado, pero ya habrá tiempo", desveló.En el vestuario quizá ya no coincida con el capitán y la estrella del equipo, el argentino Lionel Messi, que le ha pedido al Barcelona la carta de libertad para fichar por otro equipo."Claro que quiero que Messi se quede, pero no es algo que yo tenga que contestar", comentó respecto a la posible salida del '10'.

