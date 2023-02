Pep Guardiola ganó dos Champions League con Barcelona | Fuente: EFE

Manchester City se ha convertido en protagonista reciente del fútbol europeo al conseguir su primera clasificación a una final de Champions League, en la que buscará hacer historia con un título que aún no tiene en su vitrina.

Pero los ‘citizens’ dieron la hora unos meses atrás cuando se les relacionó como uno de los interesados por fichar a Lionel Messi, quien había expresado su deseo de dejar al Barcelona. Muchos fueron los motivos que se les relacionó y una de las más fuertes respondió a Pep Guardiola, el entrenador con el que el ‘10’ lo ganó todo como azulgrana.

Lionel Messi no ha resuelto su situación con Barcelona y en poco más de un mes su contrato finalizará. Quien opinó al respecto fue Valentí Guardiola, el padre de Pep.

"Yo creo que a Pep no le desagradaría tenerlo en este City. Mi hijo es un poco justito de palabras conmigo, pero Pep a Messi siempre lo ha tenido lo más arriba", dijo el padre del catalán en ‘Radio Villa Trinidad’.

Barcelona pretende la renovación de su capitán, por lo que Valentí Guardiola señaló que aquella intención complicaría la posible llegada de Lionel Messi al Manchester City.

"Messi está en el Barcelona y Josep, que lleva en el corazón al Barça, nunca quisiera hacerle daño al club llevándose al jugador", señaló.

"No hay ningún club en el mundo que no lo quisiera tener en su plantilla. Yo he visto a Messi jugar con 12 o 13 años y quedé maravillado. Ya era un fuera de serie con esos años. Hay pocos jugadores como él", agregó el padre de Pep Guardiola.

