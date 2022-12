Barcelona le notificará a Lionel Messi que debe presentarse a las pruebas, según prensa española. | Fuente: afp

Este sábado se dio a conocer que Lionel Messi no tiene intención de presentarse a las pruebas de descarte de coronavirus que hará FC Barcelona a todo su plantel previo a los entrenamientos de pretemporada. Sin embargo, la noticia no ha caído nada bien en el Camp Nou.

Según informó el programa deportivo El Chinguirito, el club catalán va a contestar a Lionel Messi vía burofax y le hará recordar que todavía cuenta con contrato con el club, por lo que debe presentarse a las pruebas que se realizarán mañana por la mañana.

Como se recuerda, para Lionel Messi su contrato ya no tiene efecto desde que envió un burofax el pasado 25 de agosto comunicando al club que no desea continuar. Sin embargo, el club no acepta esta renuncia unilateral y argumenta que su fecha límite para presentar la documentación fue el 10 de junio, por lo que no es válida.

La única certeza es que el plantel del equipo 'culé' se presentará mañana a primera hora a pasar por pruebas para unirse a los trabajos de Ronald Koeman este lunes 31 de agosto.

Te sugerimos leer