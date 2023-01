Ernesto Valverde: 'No queremos dar un paso atrás con Lionel Messi' | Fuente: Barcelona- Twiter

El entrenador español, Ernesto Valverde, brindó una conferencia de prensa con miras al duelo entre Barcelona y Valencia, a disputarse este sábado 14 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga. El técnico habló sobre la lesión de Lionel Messi, quien no estará presente en el encuentro.

"En principio parecía un pequeño parón en la recuperación, parece que se le abrió un poquito la cicatriz y ha provocado que se tome todo con un poco más de calma. No sé, podrá volver el martes o para más adelante", declaró Ernesto Valverde.

Además, dijo que la ausencia de Lionel Messi es importante en el equipo. "El hecho de que no esté Leo es importante para nosotros, no lo voy a negar. Es un jugador determinante, sobre todo con equipos que se encierran mucho. Esperamos que vuelva pronto, pero sobre todo que vuelva bien, no queremos dar un paso atrás con Messi", conluyó Valverde.

Lionel Messi no ha disputado un partido oficial con los azulgranas en la presente temporada, debido a una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Sin embargo, el crack argentino viene entrenando arduamente para volver al once titular de Barcelona.

