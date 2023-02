El delantero de FC Barcelona Antoine Griezmann. | Fuente: AFP

Antoine Griezmann (28 años) destacó la buena acogida que le han brindado sus compañeros en FC Barcelona, que se encuentra en China para su gira asiática. Aunque destacó que Lionel Messi aún no le envía un mensaje de bienvenida.

"(Luis) Suárez sí me ha llamado. Me felicitó y me dio la bienvenida. (Lionel) Messi aún no me ha llamado", señaló Griezmann a AS de España.

Sobre su marcha del Atlético de Madrid, Griezmann dijo: "Lo hice lo mejor posible. Quise salir bien, pero el resto ya es cosa de ellos".

En otro momento, el atacante francés negó que se hable de Neymar en el vestuario de Barcelona. "Pues no. En todo caso ahí están también Dembélé, Coutinho y Malcom”.

Griezmann debutrará con la camiseta azulgrana en el partido amistoso ante Chelsea. La cita se efectuará el 23 de julio a las 5:30 a.m. (hora peruana), en el Estadio de Saitama.

Los jugadores Antoine Griezmann e Ivan Rakitic de Barcelona. | Fuente: EFE

