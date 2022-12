Your browser doesn’t support HTML5 audio Fabián Soldini sobre Lionel Messi: "No existe la leyenda de la servilleta y el contrato con Barcelona" | Fuente: FC Barcelona

El próximo 17 de setiembre se cumplirán exactamente 20 años desde que Fabián Soldini, representante de jugadores, llevó a Lionel Messi y a su padre para que el pequeño y talentoso jugador rosarino pase una prueba en La Masía de FC Barcelona.

Si bien ese lado de la historia ya es bastante conocido, también en parte de ella nació un mito acerca del pacto entre 'Pulga' y la institución 'azulgrana', una creencia acerca de ambas partes firmaron el contrato usando una servilleta como base sin prever en lo que se convertiría el jugador de, en ese entonces, 12 años.

"No hay nada de la leyenda de la servilleta. Yo cuento la verdad, porque se inventaron muchas cosas. Nosotros fuimos un 17 de setiembre y pasamos pruebas hasta el 3 de octubre en las que Leo tuvo actuaciones sobresalientes y nos regresamos a Argentina solo con el acuerdo de palabra", sostuvo Soldini en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"Llegó diciembre y no teníamos novedades de Barcelona. Entonces mi socio y yo conversamos con José María Minguella, nuestro nexo con Barcelona, para decirle que si no firmaba, íbamos a llevar a Leo a otro lado, porque teníamos la libertad para hacerlo. Minguella habló con Barcelona, pero no tuvo respuesta. Entonces hizo un contrato entre la familia y él (Minguella) donde estaba que se haría cargo de un sueldo mensual para la familia y un departamento. Era lo que la familia quería, porque se querían ir de Argentina por la mala situación", añadió Soldini.

En tanto a la familia de Messi, según detalla el representante, se sintió tranquila por este contrato pese a no venir de parte de FC Barcelona, sino de Minguella: "Llegó después diciembre o enero del 2001 y Rexach (director deportivo de Barcelona) se junta con Minguella y Horacio Gaggioli, que también era contacto nuestro, y le habla de Leo. Ahí Minguella le dice 'bueno, vamos a rubricarlo en esta servilleta', y la firman ahí. Esa es la verdad", confesó Soldini.

Por su parte, Lionel Messi, que no estampó su firma en esa mítica servilleta, sí lo haría tiempo después, pero tampoco bajo las condiciones habituales: "Messi no firmó el contrato en las oficinas del Camp Nou, lo hizo en un hotel que quedaba a 300 metros del Camp Nou. Nadie se preocupó por el tema de que un chico de 12 años firme un contrato en ese entonces", finalizó Soldini.

Como se recuerda, desde entonces la 'Pulga' vistió la camiseta 'azulgrana' y junto a ella logró todos sus méritos deportivos hasta ser considerado el futbolista más importante en la historia del equipo culé y, para muchos, el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, a día de hoy y por voluntad propia, su era en el Camp Nou parece estar por acabar.

Fabián Soldini sobre Lionel Messi: 'No existe la leyenda de la servilleta y el contrato con Barcelona'. | Fuente: Difusión

