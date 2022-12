Lionel Messi y Antoine Griezmann. | Fuente: EFE

Meho Kodro militó como jugador en Barcelona y en Real Sociedad, club donde también se desempeñó como entrenador en donde dirigió en sus inicios al delantero francés Antoine Griezmann.

“Esperaba un poco más de él”, señaló Kodro respecto a la primera temporada de Griezmann en Barcelona. “Un jugador con mucho talento”, agregó.

Para Kodro, Griezmann aún no termina de adaptarse al juego de Barcelona debido a la presencia de Lionel Messi. “Lo veo desde fuera y opinar es muy fácil pero cuando tienes a Messi al lado, todo condiciona y hay que adaptarse a esa situación. Imagino que tendrá toda la libertad de movimientos, pero tener a Leo ahí, en sí, condiciona”.

Asimismo no cree que haya problemas entre Messi y Griezmann. “Cuando digo que Messi condiciona, me refiero a que cuando tienes a un jugador de esa talla, psicológicamente, sí que impone y muchas veces el equipo que le rodea, lo tiene en la cabeza. No sé si eso es lo que le está pasando a Griezmann, estoy opinando desde fuera pero esa es mi percepción”, destacó.

Griezmann, campeón del mundo con Francia, lleva 8 goles con Barcelona en la Liga Santander y dos en la Champions League.

Semedo, Messi y Griezmann. | Fuente: AFP

