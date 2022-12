Lionel Messi dio entrevista a Goal.com | Fuente: Goal.com | AFP

Hernán Crespo, actual entrenador del Defensa y Justicia de Argentina, se pronunció sobre Lionel Messi. El exfutbolista señaló que a la 'Pulga' no estuvo bien rodeado en su negociación de cara a sus salida del Barcelona.

Crespo apuntó a Jorge Messi, que esl padre y representante de Lionel. "El tema también con toda esta situación es que... con todo respeto a Jorge Messi (padre y agente de Leo), me parece que en estas circunstancias necesitas a un profesional al lado. No es lo mismo que hable un agente, es decir, alguien profesional, que tu padre.... el agente no va a tener en cuenta el tema familiar y demás y uno necesita en estos casos a un profesional”, señaló en entrevista con TyC Sports.

El exgoleador de la Selección de Argentina continuó con sus apreciaciones sobre el padre del crack del Barcelona. “Todo esto que digo era antes, hay cosas que había que solucionarlas antes de que explote, no ahora. No le quiero quitar méritos a Jorge Messi, por favor, pero no tuvo la espalda respecto de otros que sí podían haber manejado el tema con anterioridad. No sé cuántas veces se sentó a hablar con un contrato en conflicto... renovarle a Leo en el Barcelona es simple, no hace falta tanta experiencia, el tema es cuando pasa algo así, que pasó”, agregó.

Messi dio a conocer su intención de dejar el Barcelona. Sin embargo, se estrelló con la oposición de la dirigencia del club azulgrana que le recordó que tenía contratoen vigor hasta junio del 2021 y una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

Lionel Messi y Hernán Crespo. | Fuente: EFE

