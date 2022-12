Hombre clave en el éxito de Guardiola: 'En unos años Messi podría jugar de Xavi si quisiera' | Fuente: Twitter

Domenc Torrent, exasistente de Pep Guardiola, brindó una entrevista al diario Olé de Argentina en la que habló sobre la evolución que ha tenido el argentino Lionel Messi, a quien conoció en el Barcelona y de quien cree tiene todas las cualidades para jugar en el mediocampo como el exvolante español Xavi Hernández.

"Es un jugador muy inteligente. Muchas veces viene a recibir el balón más abajo. En unos años podría jugar de Xavi si quisiera. No te pierde balones, da asistencias, se ha cuidado bien el físico a lo largo de su carrera… Si retrasara la posición cuando lógicamente vaya perdiendo velocidad, podrá jugar de mediocentro o donde él quiera y lo hará bien ahí", contó el exayudante de Guardiola en el Barcelona, Bayern Munich y Manchester City.

Con todo ello, Domenec creee que Lionel Messi todavía está en condiciones de ganar un Mundial. "Entiendo perfectamente esa comparación con Maradona. Diego fue otro crack. A lo mejor con una carrera no tan extensa en la élite como Leo. Pero Diego ganó él solo el Mundial 86. O mejor dicho, fue el futbolista más determinante que yo vi para ganar una Copa del Mundo. Leo pudo ganarla en Brasil 2014, en una final tan pareja ante Alemania. Si hubiese ganado ese Mundial, hoy en la Argentina se lo valoraría de otro modo. Me parece injusto que se lo mida por si ganó un Mundial o no. Yo creo que va a llegar muy bien a Qatar y ojalá ahí sí pueda levantar la Copa. Su carrera se lo merece", finalizó.

Lionel Messi y Xavi Hernández tras ganar la Champions League del 2015. | Fuente: Twitter

