Lionel Messi y el homenaje que le realizó a Diego Maradona | Fuente: FC Barcelona

Tras una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, las muestras de homenaje para el astro del fútbol se han producido en todas partes del mundo, como reflejo del impacto que generó en el balompié.

Situaciones muy emotivas se vivieron por parte de los aficionados, jugadores y las mismas instituciones donde el ‘Pelusa’ jugó. Uno de los momentos más especiales fue cuando Lionel Messi le rindió un reconocimiento a Diego tras marcarle a Osasuna y mostrar la camiseta de Newell’s, club del cual es hincha ‘Leo’ y el que Maradona defendió.

Uno de sus hijos, Diego Maradona Sinagra, se refirió a las muestras de afecto hacia su padre y destacó que el gesto de Messi fue muy especial.

“Me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Nápoles; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma... Fueron emotivos muchos”, dijo en entrevista con ‘Marca’.

Asimismo, Maradona Sinagra se refirió al tema de retirar la camiseta ‘10’, dorsal que identificó al astro argentino durante su carrera.

“En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el ‘Barza’. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario. Estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícil. Ojalá pase rápido, o no... Ni sé lo que quiero que pase”, manifestó.

