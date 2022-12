El detalle de Lionel Messi en sus redes sociales que entusiasma al Manchester City. | Fuente: AFP

La historia de Lionel Messi y FC Barcelona continúa en incertidumbre al no saberse todavía si el astro argentino continuará o no en el equipo 'culé', hasta el momento no se ha manifestado al respecto ni hay señales de que renueve el contrato que vence en el 2021.

En medio de esto, un club que sonó como posible opción para Messi fue Inter de Milán. Sin embargo, a la carrera se sumó también el Manchester City de Pep Guardiola. Por su parte, el delantero argentino ha tenido un detalle con el club inglés que podría generar mucha expectativa e ilusión en sus aficionados.

Se trata de que Lionel Messi sigue a muy pocos clubes en su cuenta oficial de Instagram. De hecho, dos de ellos son casi por descarte: Newell's Old Boys y FC Barcelona, equipos con los que abiertamiente se ha mostrado identificado y su afición es sabida por todos.

Sin embargo, los otros clubes llaman la atención: Manchester City y Chelsea FC. Ambos clubes de la Premier League son del gusto de la 'Pulga' y son los únicos a los que el jugador sigue en su cuenta personal.

Como se conoce, se venía especulando acerca de que Pep Guardiola quisiera volver a entrenar a Lionel Messi como lo hizo hace un tiempo en FC Barcelona. Sin embargo, todavía no hay un panorama claro respecto a su futuro. Por su parte, Ronald Koeman, actual entrenador 'culé', ha confesado que tiene mucha ilusión que tener a Messi en su equipo.

