Lionel Messi. | Fuente: ESPN

Barcelona perdió una gran oportunidad de sumar de a tres frente a Getafe, que venció 1-0 de local, justo cuando Real Madrid perdió 1-0 de local ante el sorprendente Cádiz en LaLiga Santander.

En un partido friccionado, Getafe pudo quedar con un hombre menos antes del final del primer tiempo cuando Allan Nyom soltó el brazo e impactó un codazo en la cara a Lionel Messi, que no acabó en expulsión para el defensa camerunés.

El árbitro del compromiso solo sancionó una falta cerca al área de Getafe en el minuto 40, que fue una de las polémicas del choque de la sexta fecha del campeonato español.

Sobre Nyom, el entrenador de Barcelona Ronald Koeman se quejó del "mal comportamiento" de Nyom con el DT de Getafe. "Lo primero que le he dicho es que Nyom me ha demostrado falta de respeto y me ha dicho dos o tres veces cosas muy feas. Le he dicho a Bordalás que hable con su jugador", indicó.

Con este resultado, Barcelona se mantiene con siete puntos en el noveno puesto de LaLiga a tres unidades del líder Real Madrid. El cuadro azulgrana recibirá al Madrid en la próxima jornada. La cita será el sábado 24 de octubre en el Camp Nou.

