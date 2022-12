Lionel Messi se refirió a su continuidad con el Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Si existe algo que genera mucha incertidumbre en Barcelona, es el tema la continuidad de Lionel Messi, capitán, goleador y máxima figura del equipo. Las dudas crecen debido a los últimos hechos en los que se han visto envueltos; además, porque, según el contrato del ‘10’, podría irse gratis cuando finalice la actual temporada.

Con ese contexto de inseguridad, Lionel se ha mostrado claro y ha sido enfático sobre su futuro con el conjunto azulgrana.

“Yo ya lo dije muchas veces, que mi idea es esa (seguir en el Barza) y mientras el club y la gente sigan queriendo eso, por mi parte no va a haber nunca ningún problema. Muchas veces dije también que me gustaría estar y que estemos bien todos, el club, que la gente esté contenta con el equipo que haya, que haya un proyecto ganador y sigamos optando a todos los títulos como lo hicimos siempre en este club. Esa es mi idea, seguir en este club. Quiero ganar otra Champions, quiero seguir ganando Ligas y siempre aspiro a eso”, manifestó el argentino en entrevista con Mundo Deportivo.

Lionel Messi remarcó que su compromiso siempre ha sido de permanecer en el club, más allá de las cláusulas existentes en los papeles.

“En realidad siempre tuve la decisión no solo por esa cláusula. En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos equipos interesados que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula, pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco. Lo vuelvo a repetir: si el club quiere, no hay problema”, remarcó.

Asimismo, agregó que independientemente de la institución, tiene una vida hecha en Barcelona, ciudad que le agrada mucho.

“Amo Barcelona. Si bien extraño muchísimo Rosario, esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina. Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que me gusta mucho”, detalló.

Te sugerimos leer